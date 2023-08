Cyperskí Turci napadli slovenských a britských príslušníkov mierových síl OSN, bránili im vo výstavbe cesty

18.8.2023 (SITA.sk) - Cyperskí Turci v piatok napadli údermi päsťami a kopancami skupinu slovenských a britských príslušníkov medzinárodných mierových síl (UNFICYP), keď im bránili vo výstavbe cesty, ktorá by zasahovala do nárazníkovej zóny. Informovala o tom Organizácia Spojených národov (OSN). Videozáznam, ktorý mala k dispozícii tlačová agentúra the Associated Press, ukazoval množstvo cyperských Turkov obťažujúcich podstatne menšiu skupinu slovenských a britských vojakov OSN, ktorí im nechceli dovoliť začať prácu vnútri nárazníkovej zóny. OSN uviedla, že troch vojakov ošetrili pre menšie zranenia.Hovorca UNFICYP Aleem Siddique pre agentúru the Associated Press, povedal, že OSN napriek piatkovému útoku neustúpi od blokovania stavby cesty nenásilnými prostriedkami. OSN uviedla, že v uplynulých rokoch bolo viacero narušení nárazníkovej zóny z oboch strán. Výstavbu cesty však vláda Cypru považuje za „pokus o veľmi vážne porušenie status quo“.Predseda Európskej rady Charles Michel a šéf európskej diplomacie Josep Borrell piatkový útok odsúdili a vyzvali na deeskaláciu situácie.