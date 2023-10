Cyprus navrhuje námorný koridor a chce posielať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy vždy, keď sa otvorí okno príležitosti 

Podpora členov EÚ aj iných krajín

31.10.2023 (SITA.sk) - Cyprus a jeho partneri v Európskej únii (EÚ) a na Blízkom východe pracujú na logistike s cieľom vytvoriť námorný koridor pre dodávanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy z prístavu Limassol, keď to situácia dovolí.Popredný predstaviteľ cyperskej vlády, ktorý komunikoval s médiami pod podmienkou anonymity, povedal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nenamietal proti nápadu, ktorý minulý týždeň navrhol cyperský prezident Níkos Christodúlídés.Základným predpokladom cyperského návrhu je neustály tok veľkého množstva pomoci dodávanej po mori počas toho, čo daný predstaviteľ nazval „humanitárnymi prestávkami“ v bojoch, aby sa pomoc mohla dostať k tým, ktorí ju potrebujú. „Chceme byť pripravení začať posielať pomoc, keď sa otvorí okno príležitosti,“ povedal.Návrh má podľa neho podporu u mnohých členských štátov EÚ vrátane Írska, Španielska, Francúzska a Holandska, ale aj arabských krajín ako Egypt, Bahrajn, Kuvajt, Omán a Jordánsko. S návrhom bola oboznámená aj vláda USA a Palestínska samospráva na Západnom brehu Jordánu.„Každý uznáva potrebu tohto koridoru a že je uskutočniteľný," povedal predstaviteľ a dodal, že potreba ešte väčšieho množstva pomoci, ako sú zdravotnícke potreby, potraviny a oblečenie, bude naliehavejšia, keďže Izrael zintenzívnil ofenzívu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.Podľa spomenutého predstaviteľa je prvoradým záujmom Izraela zabezpečiť, aby pomoc neobsahovala nič, čo by Hamas mohol použiť ako zbraň.Izrael sa tiež chce uistiť, že obsah kontajnerov je pred odchodom z Limassolu preverený. Cyprus je tiež v kontakte s palestínskymi orgánmi, aby určili, ktorá pomoc je najviac potrebná.Tiež uviedol, že dolaďujú logistické detaily vrátane kľúčovej otázky, kde lode zakotvia, aby vyložili pomoc, a ktoré medzinárodné agentúry v Pásme Gazy budú poverené jej distribúciou.Ďalšou otázkou je, či budú zásoby prepravované komerčnými alebo vojenskými plavidlami. Cyprus je otvorený všetkým návrhom, ako efektívne zvládnuť dodávky pomoci, či už vyložiť zásoby priamo v Gaze, alebo ich poslať buď do Izraela alebo Egypta a potom do enklávy.Humanitárne potreby v Pásme Gazy sa zintenzívnili po tom, čo Hamas zaútočil 7. októbra na Izrael a zabil takmer 1 400 ľudí, a Izrael mu vyhlásil vojnu. Izraelská vojenská operácia si dosiaľ vyžiadala viac ako osemtisíc mŕtvych.