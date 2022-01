Cyprus od 1. marca zruší obmedzenia pre návštevníkov zaočkovaných proti COVID-19

Všetci musia mať negatívny test

Cestujúcich budú kategorizovať

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Cyprus zruší 1. marca všetky požiadavky vzťahujúce sa na zaočkované osoby vstupujúce do krajiny.Ako v stredu uviedlo tamojšie ministerstvo cestovného ruchu, bude sa to týkať všetkých ľudí s očkovacím preukazom potvrdzujúcim, že dostali posilňovaciu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.Na Afroditinom ostrove, ktorý je závislý od turizmu, v súčasnosti musia ľudia po príchode predložiť dôkaz o negatívnom teste na COVID-19 alebo zamieriť do karantény.Cyprus však plánuje zrušiť tieto požiadavky pre tých, ktorí sa nechali zaočkovať.V prípade, že cestujúci prichádzajúci do krajiny ešte nedostali posilňovaciu dávku, ich očkovacie certifikáty budú akceptované, ak od poslednej dávky neuplynulo deväť mesiacov.Ako poznamenal minister dopravy Yiannis Karousos, nezaočkovaní dospelí budú môcť vstúpiť do krajiny, pokiaľ splnia požiadavky testovania a karantény, ktoré súvisia od krajiny, z ktorej prichádzajú.Cyprus plánuje 1. marca zaviesť zjednodušený systém hodnotenia rizík v súvislosti s ochorením COVID-19 a podľa toho bude kategorizovať cestujúcich z jednotlivých krajín.Cestovný ruch priamo tvorí 13 % cyperskej ekonomiky a prudký pokles príjmov počas prvých mesiacov pandémie ju tvrdo zasiahol.Krajina koncom vlaňajška uviedla, že počet zahraničných návštevníkov v minulom roku bol vyšší, než sa očakávalo.