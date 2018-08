Cyprus vydal do Egypta muža, ktorý v roku 2016 uniesol lietadlo

Autobus preváža cestujúcich z uneseného lietadla, ktoré pristálo na medzinárodnom letisku v Larnake na Cypre 29. marca 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 19. augusta (TASR) - Cyperské orgány vydali po zdĺhavom právnom konaní do vlasti Egypťana, ktorý v marci 2016 uniesol na Cyprus egyptské lietadlo s desiatkami cestujúcich. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, ktorej vyhlásenie priniesli tlačové agentúry DPA a AP.Únoscu identifikovaného ako Sajfaddín Mustafá presunuli do Egypta, kde vyšetruje jeho prípad prokuratúra, v sobotu neskoro večer. Cyperský minister spravodlivosti Ionas Nikolau uviedol pre AP, že Mustafá nakoniec vzdal svoj dlhý boj proti vydaniu do vlasti, kde mu podľa vlastných slov hrozí mučenie alebo nespravodlivý súdny proces.V prospech vydania únoscu do Egypta rozhodol cyperský súd poslednej inštancie ešte v novembri 2017, informovala DPA s odvolaním sa na správu cyperského štátneho rozhlasu.Airbus egyptského dopravcu EgyptAir s vyše 70 osobami, ktorý smeroval z Alexandrie do Káhiry, pristál 29. marca 2016 v cyperskej Larnake po tom, ako Mustafá počas letu pohrozil odpálením falošného samovražedného pásu. Únosca spočiatku zadržiaval v lietadle cestujúcich a členov posádky, po niekoľkých hodinách sa však vzdal polícii.Podľa vyšetrovateľov je Mustafá psychicky labilný. Na prvých výsluchoch povedal, že chcel vidieť svoju exmanželku a deti žijúce na Cypre. Následne požiadal o politický azyl, jeho žiadosť však zamietli.