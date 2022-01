Cyprus zmenil podmienky vstupu do krajiny, niektorí cestujúci musia podstúpiť testy priamo na letiskách

Platia nové pravidlá

Testy na náklady cestujúcich

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Cyprus s platnosťou od utorka 4. januára do soboty 15. januára zmenil podmienky vstupu cudzincov do krajiny. Cestujúci sa musia 48 hodín pred vstupom do krajiny registrovať vrátane detí a taktiež musia disponovať negatívnym PCR trestom, ktorý nie je starší ako 48 hodín.Na vlastné náklady musia po prílete na letisku v Larnake alebo Pafose podstúpiť ďalší PCR test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Od nedele 16. januára budú v platnosti nové pravidlá, ktoré budú pozostávať z povinnej registrácie 48 hodín pred odletom. Zaočkované osoby sa však pri vstupe do krajiny nebudú musieť testovať. Za plne očkované sa pokladajú osoby, ktoré obdržali všetky potrebné dávky vakcíny. Uznávané sú očkovacie látky od spoločností Johnson&Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik a Sinopharm.„Všetky osoby vstupujúce na územie Cyperskej republiky sú povinné podstúpiť PCR test priamo na medzinárodných letiskách v Larnake alebo v Pafose a uhradiť poplatok za test v hodnote 15 eur,“ doplnil rezort diplomacie.Nezaočkovaní cestujúci zo Slovenska musia okrem registrácie 48 hodín pred odletom na Cyprus disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a následne podstúpiť druhý PCR test priamo po prílete na územie Cyperskej republiky.Testy sa vykonávajú priamo na letiskách na náklady cestujúceho. Cyperské orgány deklarujú, že výsledok PCR testu je k dispozícii do 3 hodín od odobrania vzorky.