Cyprus zmierňuje opatrenia, zákazy zhromažďovania sa a vychádzania zostávajú v platnosti

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Cyprus 1. marca opäť otvorí stredné školy, telocvične, plavárne, tanečné štúdiá a umelecké galérie. Udeje sa tak v rámci postupného uvoľňovania obmedzení platných počas celoštátneho lockdownu.Minister zdravotníctva Constantinos Ioannou vyhlásil, že uvoľňovanie by sa malo uskutočniť „pomaly, opatrne a kontrolovane“.Varoval, že situácia sa môže ľahko vymknúť z rúk, pretože miera infekcie krajiny zostáva mierne nad bezpečnostnými limitmi stanovenými Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Podľa Ioannoua je počet nakazených v súčasnosti na úrovni 164,3 na 100-tisíc ľudí.Napriek miernemu optimizmu naďalej zostanú v platnosti zákazy zhromažďovania sa a vychádzania medzi 21:00 a 5:00. „Nasledujúce dva alebo tri mesiace sa budeme musieť zaobísť bez určitých vecí. Niektoré opatrenia budú pokračovať, kým sa neuskutoční dostatočné zaočkovanie. To by sa mohlo udiať v júni,“ uviedol Ioannou.