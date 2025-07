Cyrilo-metodské oslavy na Devíne budú veľkolepejšie, pre návštevníkov je pripravených viacero noviniek

Čo čaká návštevníkov podujatia?

Kritika opozície

Bezplatná kyvadlová doprava

Obmedzené parkovanie

4.7.2025 (SITA.sk) - Na sviatok svätého Cyrila a Metoda v sobotu 5. júla budú na hrade Devín v Bratislave tradičné cyrilo-metodské oslavy . V gescii Úradu vlády SR ich organizuje ministerstvo obrany v spolupráci s rezortmi vnútra V porovnaní s minulým rokom je pripravených viacero noviniek. Najdôležitejšia je tá, že návštevníci môžu prísť na Devín počas celého sviatočného dňa, kde ich čaká množstvo atrakcií a kultúrno-spoločenský program.Pripravené bude historické mestečko, 15 stanovíšť, kde sa budú prezentovať Kluby vojenskej histórie s ponukou ich tradičných jedál, konský sprievod, ukážky šermu, hod oštepom či vrhanie sekeriek.Návštevníci sa zoznámia so stredovekými remeslami a budú môcť ochutnať stredoveké jedlá. Pouličné bábkové divadlo zahrá dvakrát počas dňa svoje predstavenia a veriaci sa budú môcť zúčastniť na dvoch ekumenických bohoslužbách v historickej kaplnke. Nebude chýbať ani historická hudba a prednáška etnologičky Kataríny Nádaskej. Devín bude pre verejnosť otvorený od 11:00 do 22:00, vstup na podujatie je zadarmo.Na cyrilo-metodské oslavy vyčlenila vláda 750-tisíc eur. Opozícia poukázala na to, že vlani stáli oslavy o 300-tisíc eur menej, kritizuje vládu za papalášske správanie a míňanie verejných financií v čase konsolidácie. Vláda argumentuje tým, že spoznávať a uctievať si najdôležitejšie dejinné udalosti v histórii Slovenska by malo patriť do základnej výbavy všetkých Slovákov."Okrem večerného vyvrcholenia v podobe galavečera priamo na nádvorí hradu pripravujeme už od dopoludnia celodenný festival histórie, umenia, zvykov, ľudovej tvorivosti, ekuménie, edukácie, dobových momentov, ale aj nevšedných zážitkov určených pre všetky vekové kategórie. Chceme ľuďom ešte viac priblížiť, o čom tento sviatok je, čo príchod vierozvestcov znamenal pre rozvoj vzdelanosti Slovanov – ich písma, jazyka, územia, kresťanstva," uviedla riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády a ministra obrany SR Karin Silberhorn.Návštevníkov odvezie na Devín bezplatná kyvadlová doprava z dvoch smerov. Zo zastávky Nové SND, cez Riviéru v Karlovej Vsi až na zastávku Cyril a Metod, a tiež z parkoviska od OC Bory Mall cez Devínsku Kobylu na Devín, ktoré budú premávať v 15 minútových intervaloch od 10:00 do 23:00.Priamy prenos z galavečera odvysiela STVR, diváci priamo na Devíne môžu program sledovať na veľkej LED obrazovke. K dispozícii bude cisterna s pitnou vodou, bufety, sociálne zariadenia a každý návštevník odíde s darčekom.Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave upozorňuje účastníkov osláv, že parkovanie v mestskej časti Devín a priľahlých uliciach bude veľmi obmedzené. Ako v tejto súvislosti informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , účastníci osláv budú mať od 10:00 do 23:00 k dispozícií obojsmernú kyvadlovú dopravu, ktorá ich dopraví k Devínu každých 15 minút.Linky kyvadlovej dopravy povedú na trase Nové SND – Riviéra (Karlova Ves) – oslavy Cyrila a Metoda a tiež na trase parkovisko nákupno – zábavného centra v Lamači – Devínska Kobyla – oslavy Cyrila a Metoda. Vodičov, ktorí nemajú v pláne prísť na oslavy sviatku Cyrila a Metoda, polícia vyzýva, aby prejazd týmto úsekom zvážili a ak je to možné, aby sa mu vyhli a využili alternatívne trasy.