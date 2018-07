Czaputowicz: Poľsko je pripravené spolupracovať s Nemeckom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 3. júla (TASR) - Poľsko je v rámci platných predpisov pripravené spolupracovať s Nemeckom vo sfére migrácie a prijme zo spolkovej republiky utečencov, ktorí sa na jej územie dostali cez poľské územie. Vo Varšave to v utorok vyhlásil šéf poľskej diplomacie Jacek Czaputowicz, a to na spoločnej tlačovej konferencii s belgickým rezortným kolegom Didierom Reyndersom.Czaputowicz pripomenul, že v súlade s platnou únijnou legislatívou - v rámci tzv. dublinskej úpravy - boli členské krajiny Únie ležiace na jej vonkajších hraniciach i doteraz povinné chrániť svoje hranice.Ak sa cez Poľsko, ktorého východná hranica je vonkajšou hranicou Únie, nejaké osoby dostali a dostanú do Nemecka, je našim právom, ba povinnosťou prijať ich späť a pokračovať v ich odsune, vyjadril sa poľský minister zahraničných vecí. V duchu toho sme v rámci platného právneho rámca pripravení spolupracovať s Nemeckom, aby sa vyriešil veľký problém, s ktorým sú Nemci konfrontovaní, dodal Czaputowicz.Šéf belgickej diplomacie vo Varšave zdôraznil, že treba počkať na podrobnosti ohľadne dohody nemeckých politických strán a tému treba prediskutovať aj na európskom fóre. Aj Reynders však ubezpečil o pripravenosti Belgicka na spoluprácu s Nemeckom.