Czaputowicz: Poľsko nedostalo od Nemecka po vojne férové odškodnenie

Na archívnej snímke nemeckí vojaci prechádzajú hranicou do Poľska. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. augusta (TASR) - Poľsko bolo v procese finančného odškodnenia krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny napadlo Nemecko, diskriminované. Pre agentúru DPA to v rozhovore zverejnenom v pondelok povedal poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.Podľa jeho slov sa odškodňovanie stretlo s "nedostatkom základnej spravodlivosti". Hoci Poľsko počas okupácie nacistickým režimom veľmi trpelo, bol podiel finančného odškodnenia minimálny, tvrdí Czaputowicz.Krajiny, ktoré vo vojne stratili omnoho menej než Poľsko, dostali väčšie kompenzácie, dodal s otázkou, či je to v poriadku. V porovnaní s inými krajinami, ako napríklad s Francúzskom či Holandskom, sa Poľsko podľa neho v otázke vojnových reparácií nestretlo s férovým prístupom.Tému odškodnení v roku 2015 po prevzatí moci opäť nastolila pravicovokonzervatívna poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa predchádzajúcich odhadov sa výška škôd spôsobených Nemeckom pohybuje okolo sumy 800 miliárd eur.Nemecko však otázku odškodnenia považuje za uzavretú. Opiera sa pritom okrem iného aj o to, že v roku 1953 sa Poľsko nároku na reparácie zrieklo. Poľsko argumentuje tým, že tento krok bol vynútený nátlakom Sovietskeho zväzu a je protiústavný.To, či Poľsko podnikne aj právne kroky, zatiaľ Czaputowicz nekomentoval. V tejto situácii podľa neho úlohu nezohrávajú len právne aspekty, ale aj morálka a spravodlivosť.Poľská vláda má v pláne počkať aj na to, ako sa vyvinie situácia so žiadosťou o reparácie, ktorú Nemecku predložilo Grécko. Hoci Nemecko zatiaľ v tejto otázke neposkytlo nijaké stanovisko, tento týždeň pricestuje do Nemecka na štátnu návštevu nový grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.Počas druhej svetovej vojny prišlo o život päť až šesť miliónov Poliakov. Hlavné mesto Varšava bolo v dôsledku bombardovania takmer úplne zničené.