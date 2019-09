D. Cameron v čase škótskeho referenda žiadal kráľovnú o zásah

David Cameron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. septembra (TASR) - Bývalý britský premiér David Cameron vo štvrtok priznal, že v čase konania referenda o nezávislosti Škótska požiadal kráľovnú Alžbetu II. o intervenciu, a to aj napriek jej neutrálnej úlohe hlavy štátu, napísala agentúra AFP.Cameron, ktorý stál na čele úspešnej kampane za zotrvanie Škótska v Spojenom kráľovstve v rozhovore pre BBC povedal, že požiadal, či by kráľovná nemohla aspoň "zdvihnutím obočia" naznačiť, že s nezávislosťou Škótska nesúhlasí.Podľa vlastných slov sa expremiér vtedy rozprával s kráľovniným osobným tajomníkom, ktorému povedal, že "nežiada o nič, čo by bolo akýmkoľvek spôsobom nevhodné alebo protiústavné, ale len o zdvihnutie obočia, hoc i len o pár milimetrov, čo si myslíme, že by mohlo zavážiť".Niekoľko dní pred hlasovaním, ktoré sa konalo 18. septembra 2014, kráľovná v Škótsku povedala, že dúfa, že si "ľudia budúcnosť dôkladne premyslia", čo bolo vyjadrenie, ktorým sa kráľovná podľa AFP postarala o palcové titulky. V následnom referende hlasovalo 55,3 percenta Škótov za zotrvanie v Spojenom kráľovstve, 44,7 percenta sa vyslovilo za nezávislosť.Bývalý predseda Škótskej národnej strany Alex Salmond označil Cameronovu žiadosť o intervenciu kráľovnej "nielen za absolútne nevhodnú, ale aj naznačujúcu, aký zúfalý premiér Cameron" počas kampane pred referendom o nezávislosti Škótska bol.Napriek neúspechu v referende v roku 2014 je hnutie za nezávislosť Škótska aj v súčasnosti aktívne, najmä po referende o vystúpení Británie z EÚ z roku 2016. Škóti hlasovali za zotrvanie Británie v EÚ, aj keď Spojené kráľovstvo ako celok bolo proti. Cameron, ktorý viedol kampaň proti brexitu, po jej neúspechu odstúpil z postu britského premiéra.