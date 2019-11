D. Čimo trvá na odstúpení podpredsedníčky NS SR J. Urbancovej

Jarmila Urbancová, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 21. novembra (TASR) – Predseda komisie Súdnej rady, zriadenej kvôli sudcom z komunikácie Mariana K., Dušan Čimo naďalej trvá na odstúpení podpredsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmily Urbancovej do vyšetrenia podozrení voči jej osobe. Urbancová dôvod na odstúpenie naďalej nevidí. Na komisii vo štvrtok okrem nej vypovedal aj predseda Krajského súdu Ľuboš Sádovský, ktorý vysvetľoval prideľovanie spisov.doplnila. Urbancovú vyzvala na odstúpenie bývalá predsedníčka NS SR Daniela Švecová, skupina desiatich sudcov, medzi nimi aj Čimo, ktorý ani po jej vypočutí nevidel dôvod na zmenu svojho stanoviska.zdôvodnil. Urbancovej podľa jeho slov odporučili, že by sa neskôr za zmenených okolností mohla uchádzať o svoj post znova.Na margo kontaktov so sudcom Vladimírom Sklenkom, s ktorým si mal cez aplikáciu Threema písať Marian K., uviedla, že nevedela o ich vzťahu. To, že mu mal Sklenka písať, ako dopadne hlasovanie na post, ktorý zastáva, vysvetľovala s tým, že postoje boli známe.spresnila Urbancová. Pripustila, že mohla o týchto menách špekulovať aj so Sklenkom. To, či mohol zháňať hlasy v Súdnej rade bez jej vedomia nevylučuje, avšak nechápe, prečo. Vplyv Sklenku na Súdnu radu vylúčila, rovnako ako možný vplyv Mariana K. Ten považuje za absurdný.Sádovský ako predseda Krajského súdu Bratislava na komisii vysvetľoval prideľovanie spisov, okrem iného aj v kauze zmeniek TV Markíza. Jedna zo zmeniek bola pridelená aj do senátu, kde sedela ako náhradníčka sudkyňa Andrea Haitová, sestra Moniky Jankovskej. Ako náhradníčka sa do senátu podľa Sádovského dostala, pretože ostatné dve členky senátu neboli v práci fyzicky prítomné. Sádovský pripomenul, že spisy kontrolovalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR s tým, že nenašlo žiadne pochybenia.reagoval na Sádovského výpoveď Čimo.Komisia okrem výpovedí konkrétnych sudcov už študovala aj komunikáciu cez Threemu, ktorú jej poskytla NAKA. Dvaja členovia komisie sú približne v polovici šetrenia. V súvislosti s komunikáciou navrhol Čimo, že by sa mohlo prestať o nej rozprávať ako o údajnej.Komisia Súdnej rady sa stretne ešte v pondelok 25. novembra pred voľbou predsedu Najvyššieho súdu, kde bude sumarizovať výsledky svojho šetrenia. Odprezentuje ich na riadnom verejnom zasadnutí Súdnej rady v utorok 26. novembra.