D. Dokupilová: Mnoho ľudí na Slovensku trpí energetickou chudobou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Mnoho ľudí na Slovensku trpí energetickou chudobou. Prejavuje sa tak, že si nedokážu zaplatiť svoje účty za energie. Majú problém s udržaním vhodnej teploty vo svojom bývaní, ide o správne vykurovanie v zime, ale aj chladenie počas leta. Energeticky chudobný človek nemusí mať ani vhodné obydlie. Tvrdí to Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.vysvetľuje Dokupilová. Tvrdí tiež, že človek sa môže energeticky chudobným stať aj vtedy, ak má jeho dom nízku energetickú efektívnosť. Prejavuje sa to napríklad aj tým, že dom má zatekajúcu strechu, zahnívajúce podlahy či prefukujúce rámy okien.Dokupilová pripomína, že energetická chudoba by mala byť zadefinovaná štátom a ľuďom, ktorí sú energeticky chudobní, by mal štát pri platení energií pomáhať. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví navrhol definíciu energetickej chudoby, ktorá však podľa Dokupilovej nie je postačujúca. Problémom navrhovanej definície je, že myslí iba na 10 percent ľudí, ktorí môžu byť energeticky chudobní.skonštatovala Dokupilová. Riešením by podľa nej bolo, ak by sa začala podporovať energetická efektívnosť budov. Stačilo by, ak by sa začalo s informačnými kampaňami pre stavebníkov, dôchodcov, ľudí v preddôchodkovom veku. "povedala Dokupilová.Problém energetickej chudoby sa mal riešiť aj preto, lebo prichádza klimatická zmena, zimy budú horšie, objavia sa väčšie výkyvy teplôt, pripomína Dokupilová.uzavrela odborníčka.