D. Jarjabek: Konflikt medzi Dankom a Bugárom sa má urovnať

Na archívnej snímke A.Danko a B. Bugár. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek si myslí, že "konflikt" medzi koaličnými partnermi Andrejom Dankom (SNS) a Bélom Bugárom (Most-Híd) sa dá do poriadku, keďže je potrebné dohodnúť sa na rozpočte. Jarjabek doplnil, že podľa jeho informácií mala novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne SNS koaličnú podporu.povedal v stredu novinárom poslanec.Jarjabek uviedol, že návrh na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu podporil. "skonštatoval.povedal Jarjabek na margo zákona o verejnom obstarávaní.Návrhy koaličných partnerov sa budú schvaľovať podľa dohôd, povedal Jarjabek a doplnil, že v istom momente volebného obdobia sa určite stane, že strany budú hrať na vlastné tričko.Danko v utorok (22. 10.) avizoval, že sa nebude zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade. Povedal to po tom, ako národniarom neprešli v pléne dva návrhy, a to novela zákona o verejnom obstarávaní a návrh na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Konanie predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára ho sklamalo. Dodal, že SNS nebude podporovať žiadne zákony Mosta-Híd.Bugár reagoval tým, že Most-Híd dopredu avizoval, že nepodporí niektoré návrhy zákonov SNS. Zároveň uviedol, že za celú svoju kariéru nevidel, aby podal niekto návrh na zriadenie nového ministerstva cez poslanecký návrh, navyše krátko pred voľbami.