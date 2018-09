D.Kubín zverejnil termíny dražby pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Na archívnej snímke dolnokubínska samospráva opravuje cestu. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Dolný Kubín 2. septembra (TASR) – Koncom septembra chce dolnokubínska samospráva ponúknuť širokej verejnosti formou dražby stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec. Záujemcovia si tak budú môcť v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne vybrať zo 16 pozemkov, ktoré majú výmeru od 576 do 1110 metrov štvorcových. Prvých deväť pozemkov sa bude dražiť v pondelok 24. septembra od 9. do 18. h. Zvyšných sedem pozemkov pôjde do dražby v utorok 25. septembra od 9. h, pričom posledný pozemok sa bude dražiť o 16. h.povedal primátor Dolného Kubína Roman Matejov.Zámer previesť uvedený majetok mesta dobrovoľnou dražbou za najnižšie podanie vo výške 60 eur za meter štvorcový schválili dolnokubínski poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.priblížil hovorca mesta Martin Buzna. Všetky potrebné informácie o dražbe sú dostupné na internetovej stránke www.vysnehony.sk.Dlhodobou snahou vedenia mesta je nielen poskytnúť možnosti bývania v Dolnom Kubíne, ale aj obmedziť živelnú výstavbu. Po nadobudnutí pozemkov a získaní potrebných povolení budú môcť majitelia stavať. K dispozícii budú mať spevnenú štrkovú komunikáciu na účel prístupu a výstavby a pozemky s prístupom k inžinierskym sieťam – verejný vodovod, verejnú splaškovú kanalizáciu, verejnú dažďovú kanalizáciu a verejnú elektrickú NN sieť.