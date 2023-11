D. Landa oslavuje 55. narodeniny a objavuje lietanie

Český spevák a skladateľ Daniel Landa má v sobotu 55 rokov. Narodeniny oslávi aj s fanúšikmi koncertom v pražskej O2 aréne, na ktorom predstaví svoj nový album Minový pole, ale aj hity z viac ako 30-ročnej kariéry. Priaznivcom sľubuje divoký rockový "nářez". "Hlavne to bude výron praenergie. To znamená archetypálnu energiu. Archetypálna mužská energia," komentoval koncert Landa pre médiá.





Výbuch "prasily, sily rodu" avizuje nielen v Prahe, ale "slávnosť sily rodu" si užijú aj návštevníci koncertu v Bratislave, ktorý spevák naplánoval na 20. januára 2024 v NTC aréne. "Tá energia, ktorá sa tam zhmotní, tak to je rozhodne energia, ktorá vydrží minimálne mesiace. Je to tak, aby si naozaj každý nabral, koľko unesie. Nie je to len hudba, je to prosto prasila, ktorá tečie z tých pesničiek," hovorí Landa.Spevák aktuálne objavuje lietanie. "To je moja nová disciplína, do ktorej prenikám. Myslím, že mi to teraz chvíľku zaberie, pretože si potrebujem robiť leteckú angličtinu, aby som mohol lietať po Európe. Chcem si robiť PPL, to znamená na väčšie lietadlo. Chcem si robiť na nočné lietanie, na prístrojové lietanie a táto cesta mi zaberá minimálne päť-šesť rokov," objasňuje.Landa dokonca sám a s priateľmi stavia, respektíve skladá ultraľahké lietadlo. "Tisíce nitov, ktoré trikrát kontroluješ, je to návrat k tej staršej manufaktúre tak, ako sa to robilo kedysi, kvalitná ručná práca. Navyše ma to baví, pretože si pri tom oddýchneš mentálne. Je to krásny čas strávený s priateľmi, keď jednoducho do noci nitujete krídla. Potom ďalšou výhodou je, že dokonale poznáš svoje lietadlo," vysvetľuje umelec.V skladaní lietadiel chce pokračovať aj na komerčnej báze. "Nás to tak baví, lietadlá budeme určite skladať ešte pre ďalších ľudí. Je to nový obzor, ktorý sa otvára. Ja nemám rád stagnáciu, každú stagnáciu považujem za úpadok. V okamihu, keď človek stagnuje vo svojom pohodlí, aj keď to nevie, tak je to vlastne pomalá smrť," tvrdí spevák. "Viem, že keď nebudem zaťažovať svoje telo, tak dôjde k úpadku. Čo človek nepoužíva, odchádza. Keď sa neučím nové veci, myslím teóriu aj prax, tak odchádza aj mozog. A nepotrebujeme v 55. byť niekde na gauči, len tak chrnieť. Tých vecí, ktoré sa človek môže učiť a objavovať, je veľa. A nie je to samoúčelné. Ja jednoducho budúci rok budem na Slovensku a všade lietať, keď bude počasie," plánuje Landa.