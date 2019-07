D. Lipšic spochybňuje zmenky aj pre údajných svedkov, ktorí sú mŕtvi

Na snímke právni zástupcovia TV Markíza Tomáš Kamenec, Daniel Lipšic a dozorujúci prokurátor Ján Šanta počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 23. júla (TASR) – Právny zástupca TV Markíza Daniel Lipšic spochybňuje obhajobu Pavla R., ktorý viackrát odkazuje na osoby Ernesta Valka, Petra Steinhübela a Petra Čongrádyho. Odkazovanie na ľudí, ktorí sú mŕtvi, považuje za nedôveryhodnú obhajobu. Povedal to po utorkovom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v kauze zmeniek, v ktorej je obžalovaný aj Marian K.uviedol Lipšic. Dodal, že takúto obhajobnú verziu považuje síce za zaujímavú, ale málo vierohodnú.Súčasťou obhajoby Pavla R. má byť aj tvrdenie, že riešenie zmeniek mu navrhol právnik Ernest Valko. Ten mal byť podľa jeho slov právnym zástupcom Sylvie Volzovej. V rovnakom čase však bol aj podpredsedom Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie, čo by podľa Lipšica znamenalo jasný konflikt záujmov.Lipšic tiež dodal, že v civilných konaniach obžalovaný Pavol R. nikdy nespomínal, že vie existenciu zmeniek dosvedčiť jeho bývalá manželka Viera Rusková. Tú spomenul Pavol R. v pondelok (22. 7.) na pojednávaní ako svedka, ktorého polícia odmietla vypočuť.Po výpovedi niekdajšieho riaditeľa televízie Markíza Václava Miku obžalovaný Pavol R. zopakoval, že mu neprišlo dôležité sa zmieňovať Mikovi o existencii zmeniek.uviedol. Dodal, že časom sa dozvieme dôvod, prečo o tom neinformoval.Obžalovaný ďalej poznamenal, že absenciu zmeniek v účtovníctve televízie nepovažuje za dôkaz o ich neexistencii, pretože ani exekúcia televízneho podniku Gamatexom v účtovníctve nebola. Na to na pojednávaní reagovala šéfka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich s tým, že z exekúcie pre Markízu neplynulo žiadne riziko. V tom čase totiž podľa nej už Markíza ovládala Gamatex cez Slovenskú televíznu spoločnosť.Pojednávanie na ŠTS v Pezinku bude pokračovať v stredu 24. júla výsluchom svedkov. Na súd by sa mal dostaviť aj niekdajší spoločník Gamatexu Štefan A. v postavení svedka.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátoraMarian K. je obvinený aj za objednávku vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám. Na súde svoju vinu odmieta. Ani prokurátor ani obžalovaní nepripúšťajú dohodu o vine a treste.