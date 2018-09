D. Saková: Detská prostitúcia v okrese Trebišov sa nepotvrdila

Na archívnej snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Detská prostitúcia v okrese Trebišov sa nepotvrdila. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková poslancom na štvrtkovom rokovaní parlamentného ľudskoprávneho výboru. Informovala zároveň, že nákazu syfilisu šírila osoba, ktorú už stíhajú. K šíreniu prispel aj promiskuitný spôsob života v tamojšej rómskej komunite a tiež nedostatočná hygiena.uviedla Saková.Informovala tiež o zadržaní a stíhaní muža, ktorý mal úmyselne šíriť syfilis.povedala ministerka. Hrozí mu odňatie slobody na niekoľko rokov.Saková dodala, že v okrese Trebišov a v ďalších obciach, v ktorých je rómska komunita, by chcela posilniť občianske hliadky.zdôraznila.Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik v súvislosti s nákazou syfilisu zdôraznil, že liečba v okrese Trebišov môže prebiehať aj ambulantne, hospitalizáciu si podľa jeho slov vyžadujú len niektoré prípady. Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš zdôraznil, že rezort práce vyžaduje, aby deti vyrastali v hygienicky čistom prostredí.Zástupcovia rezortov vnútra, zdravotníctva, práce a tiež rómsky splnomocnenec prišli parlamentnému ľudskoprávnemu výboru povedať, čo robia pre riešenie problému so šírením syfilisu v okrese Trebišov a s podozreniami o tamojšej detskej prostitúcii. Výbor vzal na vedomie správy rezortov k tejto téme.Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100.000 obyvateľov. Ochorenie sa vyskytuje aj vo vekovej skupine do 18 rokov. Problematickou pri šírení tohto ochorenia je trebišovská rómska osada. Médiá pred časom informovali aj o podozreniach z prostitúcie detí.