D. Saková: Elektrické kolobežky sa stali nebezpečnými

Na archívnej snímke Denisa Saková (SMER-SD).

Bratislava 19. júna (TASR) – Elektrické kolobežky, s ktorými ich používatelia jazdia na chodníkoch, sa stali veľmi nebezpečnými prostriedkami. Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) to uviedla v súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného sprísňuje pravidlá pri používaní kolobežky s prídavným motorčekom a používateľov týchto kolobežiek vyníma z kategórie chodcov a zaraďuje do skupiny vodičov nemotorových vozidiel. Cestnú novelu v stredu schválila vláda.vysvetlila Saková. Spomenula tiež, že novela odpovedá aj na požiadavku širokej verejnosti a Cyklokoalície. Pristúpili sme ku kompromisu a to, že cyklisti nad 15 rokov nemusia mimo obce povinne nosiť prilbu," povedala o novele." dodala.Vo vládou schválenej novele rezort vnútra sprísňuje zákaz používania telekomunikačných či audiovizuálnych zariadení pri vedení vozidla. Podľa novely by ostalo povolené telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobnia pokuty.Rezort chce tiež rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov. „“ uviedol rezort.Jednou z vecí, ktoré chce ministerstvo riešiť, sú dopravné nehody spôsobené neskúsenými vodičmi. Plánuje preto rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou.V návrhu rezort spresňuje jazdu cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou by tiež mala byť povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici.Ministerstvo chce novelou upraviť a zjednodušiť aj evidenciu a prehlasovanie vozidiel. "doplnil rezort. V minulosti museli policajti skontrolovať každé vozidlo pri jeho prehlasovaní napríklad z okresu do okresu, podľa nového zákona to tak nebude.