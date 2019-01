D. Saková: K budúcnosti T. Gašpara sa vyjadrím v najbližších hodinách

Denisa Saková, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) dá v najbližších hodinách vedieť, či bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ostane jej poradcom, alebo nie. Povedala to v pléne Národnej rady SR.O tom, že Gašpar mal nechať cez podriadeného lustrovať zavraždeného novinára Jána Kuciaka, špekulovať nechcela. Saková zdôrazňuje, že informácie má len z médií.dodala.Gašpar odmieta, že by dal príkaz na lustrovanie novinára Kuciaka v policajnej databáze. Informoval o tom v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). O tom, či má zostať poradcom ministerky vnútra, v súčasnosti polemizovať nechcel. Šéfke rezortu vyjadril svoju podporu.povedal Pellegrini. Podľa svojich slov sa na utorkovom (29.1.) stretnutí so Sakovou tejto témy nedotýkali ani k nej nevidel žiadne dokumenty.