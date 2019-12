D. Saková ocenila hasičov zasahujúcich po výbuchu plynu v Prešove

Na snímke vpravo ministerka Denisa Saková odovzdáva medailu za hrdinský čin veliteľovi zásahu Petrovi Bartošovi. Prešov, 12. decembra 2019. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Prešov 12. decembra (TASR) – Troch hasičov, ktorí zasahovali po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, vo štvrtok ocenila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Poďakovala sa tiež všetkým zasahujúcim. Podľa jej slov bol zásah zvládnutý.Medailu dostali za profesionálne zvládnutie mimoriadnej udalosti veliteľ čaty Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Prešove Peter Bartoš, veliteľ družstva hasičskej stanice so sídlom v Prešove Tomáš Domen a hasič záchranár-špecialista hasičskej stanice v Prešove Kamil Hoško.uviedla Saková.Ako zdôraznila, každé rozhodnutie počas tragédie prišlo včas, bolo triezvo praktické, rozumné a najlepšie, ktoré mohli záchranné zložky urobiť.povedala Saková s tým, že stojí za svojimi kolegami.vysvetlila Saková.Po výbuchu plynu na mieste podľa jej slov zasahovalo 90 profesionálnych hasičov a 26 dobrovoľných hasičov.doplnila šéfka rezortu vnútra.Do Prešova má prísť z Česka technika so 67-metrovým ramenom, ktorá bude demontovať vrchné poschodia poškodeného bytového domu.povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.Plyn vybuchol v piatok (6. 12.) v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem ľudských životov a jedna osoba je nezvestná. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu (7. 12.) popoludní.