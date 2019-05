D. Saková: Operačné stredisko PZ v Krompachoch má pôsobiť preventívne

Nové operačné stredisko polície otvorili na ul. Hornádska 584 v Krompachoch 13. mája 2019 za prítomnosti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, viceprezidenta PZ SR Róberta Bozalku a primátorky mesta Krompachy Ivety Rušinovej. Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková a vpravo viceprezident PZ SR Róbert Bozalka. V Krompachoch 13. mája 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krompachy 13. mája (TASR) – Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) si bola v pondelok osobne pozrieť nové operačné stredisko Policajného zboru (PZ) neďaleko rómskej osady v Krompachoch na Spiši, ktoré funguje mesiac. Šéfka rezortu počas rozhovoru s novinármi upozornila, že toto pracovisko má pôsobiť predovšetkým preventívne a cieľom ministerstva je garantovať dohľad nad kritickými miestami, kde je podľa štatistík najviac trestných činov.“ skonštatovala Saková. Operačné stredisko funguje od 15. apríla 24 hodín denne, sedem dní v týždni a pracuje v ňom šesť výsluhových dôchodcov, ktorí podľa ministerky veľmi dobre poznajú činnosť Policajného zboru. Na obrazovkách sledujú videozáznam z 32 videokamier, ktoré vlastní samospráva.“ ozrejmila Saková a dodala, že od otvorenia pracoviska riešili v Krompachoch 13 podnetov.Nové operačné stredisko víta aj primátorka mesta Iveta Rušinová. Samospráva podľa nej nedokázala vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť, aby boli kamery sledované 24 hodín denne a mestská polícia tak pri niektorých momentoch nemohla zareagovať rýchlo.zhodnotila primátorka.Ministerstvo chce v tomto projekte pokračovať aj na iných miestach v rámci regiónu, ministerka konkretizovala, že v horizonte troch až šiestich mesiacov by chceli do tohto operačného strediska prenášať záznam aj z neďalekých obcí Kluknava, Richnava a mesta Spišské Vlachy. Ide o pilotný projekt a takýchto operačných stredísk by malo podľa Sakovej vzniknúť v Prešovskom a Košickom kraji niekoľko.“ doplnila ministerka.Realizácia pilotného operačného strediska v Krompachoch stála rezort 25.000 eur, ministerstvo vyčlenilo na projekt ďalších 2,5 milióna eur. Tieto prostriedky môžu formou dotácie získať aj iné obce, ktoré majú podobné problémy, aby si na tento účel dokázali zabezpečiť kamerový systém a následne prenášať záznam do operačného strediska.