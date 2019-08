D. Saková rokuje o zatraktívnení podmienok pre políciu a hasičov

Denisa Saková, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) rokuje s Ministerstvom financií (MF) SR o možnostiach, ako zatraktívniť podmienky pre policajtov a hasičov. Uviedol to hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov. Reagoval tak na zvyšovanie platov vojakov a otvorený list odborových zväzov hasičov, policajtov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ktorým upozorňujú na vznikajúci nepomer platov.skonštatoval Lazarov.Odbory žiadajú rovnaké platové pomery pre všetky bezpečnostné a záchranné zložky štátu. Premiéra listom informovali o tom, že hrozí destabilizácia bezpečnostných zložiek vplyvom nepomerného zvyšovania platov len jednej časti. Obávajú sa odchodu svojich príslušníkov do armády z dôvodu vyšších platov.Premiér vysvetlil, že záležitosť by mala riešiť ministerka a konzultovať to s rezortom financií. Podotkol, že rezort obrany si našetril na zvýšenie platov vojakov zo svojich prostriedkov, ak ministerka nevie ušetriť vo svojom rezorte, mala by rezervy hľadať spolu s ministerstvom financií. Ministerstvo obrany (MO) SR skonštatovalo, že rovnaké možnosti majú aj ostatné príslušné ministerstvá a že politizovanie tejto témy nikomu neprospieva.Zmeny v systéme odmeňovania profesionálnych vojakov schválila vláda minulý týždeň. Ministerka vnútra návrh nepodporila, platy vojakov, policajtov, hasičov a horských záchranárov by sa mali podľa nej riešiť spoločne a za rovnakých podmienok.V zmysle navrhovanej novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov by mohli byť vojaci odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Spôsob ich odmeňovania chce rezort zmeniť aj pre spravodlivosť a lepšiu konkurencieschopnosť profesie. Verí, že novela zákona vytvára predpoklady na zvýšenie záujmu o vojenské povolanie.