D. Saková: V odhaľovaní domáceho násilia sme pomerne úspešní

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – V odhaľovaní domáceho násilia sme pomerne úspešní, efektívnosť predstavuje 69 percent. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).poznamenala Saková. Poukázala na to, že tejto téme sa nezačala venovať z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb. Považuje to za potrebnú tému.poznamenala Saková.Ministerka sa v diskusnej relácii venovala aj novele zákona o cestnej premávke. Jednou zo zmien je zvýšenie pokuty za používanie mobilného telefónu v aute z 50 na 100 eur v blokovom konaní.vysvetlila Saková. Spomenula tiež, že novela odpovedá aj na požiadavku širokej verejnosti a Cyklokoalície. Poukázala na to, že pristúpili ku kompromisu a to, že cyklisti nad 15 rokov nemusia mimo obce povinne nosiť prilbu.dodala.Šéfka rezortu vnútra potvrdila, že počas leta sa naprieč celým Slovenskom uskutočnia viaceré preventívne akcie, pretože práve v tomto období býva najviac dopravných nehôd. Zároveň uviedla, že slovenskí policajti budú v letných mesiacoch pôsobiť aj v Chorvátku, pretože práve tam cestuje najviac Slovákov na dovolenku.Ministerka sa vyjadrila aj k Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Je podľa nej zložený z profesionálov, ktorí si svoju prácu robia dobre. Ako uviedla, každá chránená osoba s ochrankou si musí "sadnúť, pretože s ňou trávi 24 hodín denne, sedem dní v týždni". Poukázala na to, že na zmenu ochranky prezidentky SR Zuzany Čaputovej operatívne reagovala a nežiadala od nej žiadne vysvetlenia. Saková reagovala aj na medializovanú šikanu medzi ochrankármi.uzavrela šéfka rezortu vnútra.