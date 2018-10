D. Saková vníma výzvu na jej odvolanie ako snahu opozície zaujať

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) vníma výzvu opozície na jej odvolanie ako snahu zaujať. TASR jej stanovisko poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.Podľa Sakovej ide o "snahu zaujať po tom, čo bolo v posledných dňoch vznesené obvinenie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a po tom, čo nemecké orgány rad za radom oceňujú prístup a spoluprácu slovenskej strany v prípade únosu vietnamského občana z Nemecka". Poukázala na to, že polícia a prokuratúra vo veci vyšetrovania vraždy a tiež únosu vietnamského občana konajú nezávisle, samostatne a majú záujem prípad riadne vyšetriť.Saková opätovne pripomenula, že vo veci zbavila mlčanlivosti 44 ľudí a stretla sa s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehofferom či nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom.doplnil tlačový odbor rezortu.Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje.Opozícia vyzýva premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby pre kauzu únosu Sakovú odvolal. Nevylučuje, že ak to neurobí, bude iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR na jej odvolanie z funkcie, vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov OĽaNO, Sme rodina aj SaS.