D. Saková: Vybavovanie žiadostí o pobyt cudzincov v SR sa má skrátiť

Denisa Saková, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 2. septembra (TASR) – Vybavovanie žiadosti cudzincov o pobyt na území Slovenska na oddeleniach hraničnej a cudzineckej polície by sa malo skrátiť o polovicu. Počas otvorenia zrekonštruovaných priestorov oddelenia Cudzineckej polície v Žiline to povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).skonštatovala ministerka s tým, že sa tým ušetria aj financie spojené s dochádzaním pracovníkov do Kysuckého Nového Mesta a s transportom jednotlivých spisov.Saková vyslovila spokojnosť s organizačným nastavením vybavovania žiadostí cudzincov o pobyt v rámci SR. Prispeje to minimálne k 50-percentnému skráteniu čakacích lehôt.doplnila Saková.Pracovisko cudzineckej polície v Žiline je podľa nej mimoriadne exponované, len za prvý polrok roku 2019 prijali asi 2500 žiadostí o pobyt, čo je v porovnaní s počtom žiadostí prijatých v prvom polroku 2018 asi 70-percentný nárast.zdôraznila šéfka rezortu vnútra.Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ladislav Csémi vidí prínos aj v lokalizácii nového oddelenia v širšom centre Žiliny.podotkol Csémi.Ako dodal, Úrad hraničnej a cudzineckej polície musel v posledných dvoch rokoch výrazne reagovať na nárast počtu žiadostí o pobyt, v priemere ich počet rastie ročne asi o 30 percent.doplnil Csémi s tým, že nový systém prinesie aj vyrovnávanie zaťaženosti jednotlivých pracovísk cudzineckej polície po celom Slovensku.