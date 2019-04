D. Šulla má v bratislavskej Dvorane najväčšiu prierezovú výstavu

Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografa Drahotína Šullu s názvom Fotografia 17. apríla 2019 v Bratislave. Výstava potrvá do 15. mája. Na snímke fotograf Drahotín Šulla a ministerka kultúry Ľubica Laššáková počas vernisáže. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 17. apríla (TASR) – Prierezovú výstavu z celoživotnej tvorby má fotograf Drahotín Šulla vo Dvorane Ministerstva kultúry SR v centre Bratislavy. Na jej stredajšom slávnostnom otvorení sa zúčastnila ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ktorá nad ňou prevzala záštitu.povedal to na vernisáži výstavy, na ktorej sa zúčastnilo množstvo fotografov a bývalých agentúrnych spolupracovníkov, jej kurátor Marián Pauer.Podľa neho má Šulla čestné a nezameniteľné miesto na slovenskej amatérskej aj profesionálnej fotografickej scéne.Na vyše 60 čiernobielych fotografiách dominuje človek. Zábery Veľké pranie, Nevidomý generál, Budúci kozmonaut, Tichá domácnosť, Sólista v partii, Prišiel vietor, Do dna, Zabudnutá v dave, Obdiv na kúpalisku a ďalšie sú vtipné postrehy. Umelecké zábery sú Slepec, Retrospektíva, Príbeh obyčajnej lásky, Ples, Na priecestí či Drsná poézia. Momentky Neha, Melanchólia, Predtucha, Nostalgia, Rezerva zasa nútia k premýšľaniu.potvrdil pre TASR fotograf.Trnavský rodák Drahotín Šulla (1932) maturoval na vyššej poľnohospodárskej škole v Olomouci (1952). Pracoval v poľnohospodárskom projekčnom ústave Geoplán v Prahe, neskôr v Agroprojekte Bratislava. Po presťahovaní sa do Senice (1963) zintenzívnil fotografovanie, prispieval do novín a časopisov, stal sa podpredsedom Zväzu slovenských fotografov (ZSF) a s Jánom Náhlikom obnovil fotografickú skupinu Retina. Medzinárodná federácia fotografického umenia FIAP mu udelila titul AFIAP (1970). V roku 1981 sa stal fotoreportérom Československej tlačovej agentúry, od roku 1993 TASR.Bol členom Slovenského syndikátu novinárov od roku 1983, o rok neskôr členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Získal čestný titul Autor ZSF (1981), Zlatý odznak ZSF za mimoriadne záslužnú činnosť v prospech slovenskej fotografie (1987). V roku 1996 odišiel do dôchodku. Žije a tvorí v Bratislave.Výstava potrvá do 15. mája.