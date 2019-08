D. Trump: Ekonomika je zdravá, jediným problémom je Fed

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ekonomika USA je zdravá. Jedinou vecou, ktorá brzdí jej rast, je podľa neho centrálna banka (Fed).Trump v svojej najnovšej kritike prirovnal šéfa Fedu Jeroma Powella ku "golfistovi, ktorý nevie patovať". Takisto vo svojich príspevkoch na Twitteri trval na tom, že krajine sa skvele darí pri obchodných rokovaniach s Čínou aj s ďalšími krajinami. Jediným problémom je podľa neho Powell, ktorého Trump vymenoval do čela Fedu vo februári 2018.Trump porušil tradíciu amerických prezidentov, ktorí tradične rešpektovali nezávislosť centrálnej banky, a opakovanie kritizuje Fed za nastavenie menovej politiky. Úrokové sadzby sú podľa neho vysoké, čo posilňuje dolár a brzdí ekonomiku. Fed v júli skresal svoju kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov. To však bolo pre Trumpa málo. Tento týždeň vyhlásil, že Fed by mal znížiť kľúčový úrok o 100 bázických bodov a ešte k tomu opäť spustiť program kvantitatívneho uvoľňovania.