D. Trump je presvedčený, že EÚ donúti k ústupkom cez clá na autá

Washington 21. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že v súvislosti s obchodom má voči Európskej únii v rukách dostatočne silnú zbraň a EÚ donúti k ústupkom.vyhlásil Trump v utorok (20. 8.) na stretnutí s novinármi v Bielom dome. Informoval o tom spravodajský server CNBC.Najnovšia vyhrážka prišla od Trumpa krátko po tom, ako USA a Európska únia podpísali dohodu o zvýšení dovozu amerického hovädzieho mäsa do EÚ. Európska únia tak čiastočne zmierni situáciu amerických farmárov, ktorí doplácajú na eskalujúci obchodný konflikt USA s Čínou. Očakáva sa, že dohoda zvýši bezcolný dovoz amerického hovädzieho mäsa do EÚ takmer trojnásobne na približne 420 miliónov USD (379,20 milióna eur) ročne.Čo sa týka dovozných ciel na európske autá, Trump už začiatkom roka prisľúbil, že na autá a autokomponenty z EÚ a Japonska zavedie vyššie clá, v polovici mája však Spojené štáty oznámili, že o clách sa bude rozhodovať o šesť mesiacov neskôr.Trump by sa mal s predstaviteľmi EÚ stretnúť na samite G7, ktorý sa uskutoční počas tohto víkendu vo Francúzsku. Viacerí analytici očakávajú, že samit skončí bez spoločného komuniké, a to práve pre veľké rozdiely medzi EÚ a USA v obchode.(1 EUR = 1,1076 USD)