D. Trump je presvedčený, že lídri Iránu sa chcú stretnúť

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že lídri Iránu sa s ním chcú stretnúť. Informovala o tom v noci na piatok tlačová agentúra AFP s tým, že Trump týmto výrokom naznačil možnosť prípadného stretnutia s prezidentom Iránu na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.povedal Trump vo štvrtok novinárom v Bielom dome.Trump opakovane naznačoval, že na stretnutie s iránskym partnerom Hasanom Rúháním je pripravení. AFP doplnila, že Rúhání pricestuje do New Yorku na otvorenie VZ OSN, ktoré sa koná nasledujúci týždeň. Teherán však doposiaľ na ponuky Donalda Trumpa nereagoval.Irán v máji oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z jadrovej dohody so svetovými veľmocami, pokým ostatné signatárske krajiny neurobia viac pre zmiernenie sankcií, ktoré voči islamskej republike znova zaviedli Spojené štáty po tom, ako od dohody odstúpili.