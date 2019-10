D. Trump: Kurdská PKK je asi horšia teroristická skupina ako IS

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Strana kurdských pracujúcich (PKK), ktorá už po desaťročia vedie ozbrojené povstanie proti Turecku, je "pravdepodobne" horšou teroristickou organizáciou ako Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil Trump pred novinármi počas tlačovej konferencie v Bielom dome.Povstanie PKK, ktoré sa začalo v roku 1984, si vyžiadalo desaťtisíce obetí, pričom túto organizáciu považujú za teroristickú nielen Turecko, ale aj Spojené štáty a EÚ.Trump čelí tvrdej kritike za to, že dal de facto zelenú pre útok Turecka na severovýchod Sýrie, ktorý sa začal po tom, čo nariadil americkým jednotkám, aby sa stiahli z tejto oblasti.Turecko pritom útočí na prevažne kurdské Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré boli kľúčovým spojencom USA v päťročnej bitke o rozdrvenie džihádistickej organizácie Islamský štát. SDF v bojoch pod velením Spojených štátov prišli o 11.000 svojich bojovníkov.V reakcii na turecký útok podpísali Kurdi Kremľom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom a bojujú po boku jeho vojakov.