D. Trump: Obchodná dohoda s Čínou je ešte stále možná

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching kontaktoval v snahe o riešenie obchodného sporu s USA amerického prezidenta Donalda Trumpa.Trump uviedol, že čínsky prezident mu napísal "". Dohodu, ktorá by vyriešila obchodný spor medzi Pekingom a Washingtonom, je podľa neho možné dosiahnuť ešte tento týždeň. Trump dodal, že čínsky prezident ho vyzval na spoluprácu a že s ním bude telefonovať. Trump však tiež opäť kritizoval čínsku stranu, že chce stiahnuť svoje sľuby, ktoré dala počas mesiace trvajúcich rokovaní.Ďalšie kolo obchodných rokovaní medzi USA a Čínou by sa malo začať ešte vo štvrtok vo Washingtone, kam mieri približne 100-členná čínska delegácia vedená vicepremiérom Liou Chem.Americký prezident okrem toho vyhlásil, že skvelou alternatívou k obchodnej dohode s Čínou sú clá. Trump chce od piatka (10. 5.) zvýšiť clá na čínsky dovoz v hodnote 200 miliárd USD (178,68 miliardy eur) z 10 % na 25 %. Jeho rozhodnutie by ešte mohol zvrátiť prípadný pokrok v rokovaniach.(1 EUR = 1,1193 USD)