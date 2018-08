D. Trump odmietol ponuku Bruselu na zrušenie dovozných ciel na autá

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Brusel 31. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší návrh Európskej únie zrušiť dovozné clá na autá s tým, že nie jeNavyše obchodnú politiku Európskej únie opätovne prirovnal k obchodnej politike Číny.zareagoval Trump v rozhovore pre agentúru Bloomberg na návrh komisárky EÚ pre obchod Cecilie Malmströmovej. Tá vo štvrtok (30.8.) na pôde Európskeho parlamentu uviedla, že Brusel je ochotný znížiť clá na nulu, vrátane ciel na autá, ale v prípade, že to bude obojstranné.Trump to ale odmieta. Ako smerom k EÚ dodal,dodal Trump.Podľa Trumpa je obchod s autami medzi USA a EÚ nevyvážený, nakoľko Spojené štáty uplatňujú dovozné clo na osobné autá z Európskej únie vo výške 2,5 %, zatiaľ čo EÚ na americké autá vo výške 10 %. To je podľa neho aj dôvod, prečo by USA mali mať právo na zvýšenie dovozných ciel na európske autá a autokomponenty. Trump však nepoukazuje na fakt, že na dovoz ľahkých úžitkových áut z EÚ uplatňujú USA až 25-percentné dovozné clo, zatiaľ čo v opačnom smere je to rovnako ako v prípade osobných áut 10 %. Pritom tento segment je pre americké automobilky kľúčový.Úplné zrušenie dovozných ciel na autá by tak pre firmy ako General Motors a Ford veľký rozdiel neznamenalo. Naopak, pre nemecké koncerny BMW a Daimler by zrušenie 25-percentných ciel na športovo-úžitkové autá bolo veľkou pomocou.(1 EUR = 1,1692 USD)