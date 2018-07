D. Trump pohrozil NATO, že USA pôjdu v otázkach obrany svojou cestou

Americký prezident Donald Trump počas multilaterálneho rokovania Severoatlantickej rady na summite NATO v sídle NATO v Bruseli 11. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok otvorene pohrozil Severoatlantickej aliancii (NATO), že Spojené štáty pôjdu v otázkach obrany svojou cestou. Urobia tak v prípade, ak ich spojenci okamžite neposkytnú dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na viaceré bližšie nešpecifikované diplomatické zdroje.Trump mal tieto hrozby vysloviť vo štvrtok počas druhého dňa summitu NATO v Bruseli. Či myslel prezident USA svoje hrozby vážne a čo mieni urobiť v prípade nesplnenia svojich požiadaviek, nie je podľa DPA jasné. Teoreticky by bolo možné napríklad zredukovanie aktivít USA v rámci Aliancie, v najkrajnejšom prípade však aj ich odchod z NATO.Americký prezident naliehal v stredu na partnerov v Severoatlantickej aliancii, aby zvýšili svoje výdavky na obranu až do výšky štyroch percent HDP namiesto v minulosti dohodnutého cieľa dvoch percent.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vo všetkých svojich vyjadreniach snažil vystupovať zmierlivo a v duchu jednoty Aliancie. Ústretovosť voči požiadavkám Spojených štátov zvýšiť výdavky na obranu a spoločné zdieľanie nákladov na chod Aliancie zdôvodnil slovami, že spojenci by to nemali robiť preto, aby "sa zapáčili Amerike", ale preto, že je to v záujme všetkých členov NATO.