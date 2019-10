D. Trump: Turecko informovalo USA, že prímerie v Sýrii zmení na trvalé

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome oznámil, že Turecko informovalo Spojené štáty, že päťdňové prímerie v Sýrii zmení na "trvalé". Trump dodal, že v reakcii na to nariadil zrušenie ekonomických sankcií voči Turecku.Trump označil snahy USA o ukončenie tureckej ofenzívy v Sýrii za veľký úspech. Vyhlásil: "Toto je výsledok, o ktorý sme sa zaslúžili my." Podmienkou prímeria bolo, aby sa kurdské sily, nedávny spojenec USA v boji proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), stiahli z približne 32-kilometrovej zóny popri sýrskej hranici s Tureckom.Trump v Bielom dome povedal:Americký prezident dodal, že zo Sýrie odídu všetci americkí vojaci - okrem menšej skupiny, ktorá bude v krajine strážiť ropné polia. Ruské jednotky medzitým už začali spoločne s kurdskými silami hliadkovať popri turecko-sýrskej hranici.Prezident Trump ešte upozornil, že ak Turecko poruší prímerie, sankcie voči nemu budú znovu zavedené.Turecko spustilo 9. októbra ofenzívu na severovýchode Sýrie proti kurdským bojovníkom, ktorých označilo za teroristov, a vojenskú operáciu ukončilo, keď títo kurdskí bojovníci dodržali podmienku prímeria a stiahli sa zo spomínanej bezpečnostnej zóny popri hranici.