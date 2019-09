D. Trump údajne zvažoval zmiernenie sankcií voči Iránu

Iránčania, archívna snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 11. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu výrazný pokles, keď trhy zareagovali na správy, že americký prezident Donald Trump uvažoval o prípadnom zmiernení sankcií voči Iránu. V prípade takéhoto kroku by sa dodávky ropy na svetové trhy zvýšili, a to práve v období, keď sa trhy obávajú ďalšieho vývoja dopytu. V reakcii na tieto informácie ceny ropy klesli o vyše 2,5 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 61 USD za barel (159 litrov).Trhy zareagovali na správu agentúry Bloomberg, že Trump diskutoval o zmiernení sankcií voči Iránu s cieľom zabezpečiť koncom septembra schôdzku s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Podľa tejto správy, ktorú zverejnili tri nemenované zdroje, už odvolaný poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton bol proti akémukoľvek zmierňovaniu sankcií.Odvolanie Boltona znamená odchod stúpenca tvrdej politiky voči Teheránu v Bielom dome. To podľa analytikov môže viesť k zvýšeniu dodávok suroviny z Iránu, a tým k zvýšeniu zásob na svetovom trhu s ropou.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novembrovým kontraktom dosiahla do 19.25 h SELČ 60,81 USD (55,27 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,57 USD (2,52 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v októbri dosiahla 55,84 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,56 USD (2,72 %).(1 EUR = 1,1003 USD)