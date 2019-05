D. Trump ukončil návštevu Japonska a odletel do USA

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok ukončil štvordňovú štátnu návštevu Japonska a s manželkou Melaniou odletel do Spojených štátov. Informovalo o tom agentúry AP a AFP.Na ceste do vlasti sa Trumpovci zastavia na Aljaške, kde si prezidentský špeciál Air Force One doplní palivo.Trump pricestoval do Japonska v sobotu. Cieľom jeho cesty bolo posilňovanie vzťahov s touto východoázijskou krajinou. S japonským premiérom Šinzóom Abem hovoril o rastúcich hrozbách zo strany Severnej Kórey, o Iráne a o obchodných vzťahoch. Abe a Trump si spolu zahrali aj golf a zúčastnili sa zápasu suma.V pondelok sa stal prvým zahraničným lídrom, ktorý sa stretol s novým japonským cisárom Naruhitom.Na záver svojej cesty navštívil i loď amerického námorníctva USS Wasp kotviacu v ústí Tokijskom zálive, kde sa prihovoril stovkám členom 7. flotily.