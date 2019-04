D. Trump žaluje dve banky, aby neposkytli jeho záznamy Kongresu

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zažaloval Deutsche Bank a Capital One Financial. Týmto spôsobom sa snaží zabrániť, aby poskytli jeho bankové záznamy, ktoré od týchto finančných inštitútov požadujú kongresmani. Trump tak eskaluje spor s demokratickými zákonodarcami, ktorí vyšetrujú jeho financie.Trump, tri z jeho detí a sedem z jeho firiem podali v pondelok (29. 4.) federálnu žalobu na Deutsche Bank a Capital One Financial v snahe zabrániť týmto finančným inštitútom, aby vyhoveli výzvam vyšetrovateľov, týkajúcim sa jeho finančných záznamov. Trumpovi právnici uviedli, že jediným cieľom vyšetrovania je "politicky prenasledovať" prezidenta.Deutsche Bank už spustia proces predania dokumentov týkajúcich sa úverov pre Trumpa alebo niektorú jeho firmu newyorskému generálnemu prokurátorovi, ktorý vedie svoje vlastné vyšetrovanie, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou. Banka zatiaľ nevydala žiadne klientske záznamy predstaviteľom Kongresu, chce totiž počkať na výsledok súdneho konania, uviedol zdroj.Šéfovia dvoch vyšetrovacích výborov Kongresu označili žalobu za neopodstatnenú a považujú ju za snahu prekážať Kongresu, aby vykonával svoju ústavou zaručenú právomoc.