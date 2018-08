D. Trump zvyšuje tlak na Kanadu, aby dosiahol svoj cieľ

Archívna snímka, Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. augusta (TASR) - Delegácie Spojených štátov a Kanady pokračovali v piatok v ťažkých rokovaniach o zmenách v dohode o zóne voľného obchodu.Šéfka kanadskej delegácie, ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová sa stretla s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Kanadská rozhlasová stanica CBC informovala, že hlavnou témou bolo poškodzovanie kanadských producentov mlieka americkými ochrannými clami.Vo štvrtok (30.8.) rokovali delegácie do neskorých nočných hodín. Kanada zostáva pod tlakom, lebo Spojené štáty a Mexiko sa už dohodli na zmenách v dohode o voľnom obchode z roku 1994.Prezident Donald Trump chce ešte v piatok poslať do Kongresu text novej dohody s Kanadou. Dokument by mal byť len rámcový. Kongres by potom všetky jej podrobnosti mal dostať do 30 dní.Prezident Trump bol vo štvrtok optimistom.uviedol. Šéf Bieleho domu predtým pohrozil, že ak nebude dohoda, znovu zvýši dovozné clo na autá vyrábané v Kanade a importované do USA