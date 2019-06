D. Tusk: Priblížili sme sa k zhode na top pozíciách v EÚ

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osaka 28. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v piatok vyhlásil, že členské štáty EÚ sa priblížili k dosiahnutiu konsenzu o obsadení vrcholových pozícií v EÚ, avšak dohodu pred mimoriadnym summitom naplánovaným na 30. júna netreba očakávať. Tusk to povedal počas summitu skupiny G20 v japonskom meste Osaka, uviedla agentúra AFP.Predseda ER zdôraznil, že o spomínanej otázke bude diskutovať s lídrami EÚ vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej aj počas summitu G20. Dodal, že s ďalšími "12 až 13 lídrami" komunikuje telefonicky.uviedol Tusk.Upozornil ďalej na to, že v Osake netreba očakávať "biely dym", čím sa odkázal na proces voľby pápeža.zažartoval na záver.Lídri členských krajín EÚ sa v nedeľu stretnú na mimoriadnej schôdzke, kde by sa mali dohodnúť na tom, kto obsadí vrcholové pozície v Únii vrátane postov predsedu Európskej komisie a stáleho predsedu Európskej rady.Tento summit bol zvolaný po tom, ako predstavitelia členských štátov nedokázali nájsť na tejto otázke zhodu na riadnom stretnutí, ktoré sa konalo minulý týždeň v Bruseli.