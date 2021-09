DAB pripravuje muzikál, dve komédie i ohliadnutie za svojou históriou

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje v novej divadelnej sezóne 2021/2022 štvoricu nových inscenácií. Úvod sezóny bude patriť výpravnému muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Neskôr DAB ponúkne svojim divákom grotesku Nádej zomiera posledná i komédiu Láska, sex a dane. Poslednou inscenáciou sezóny bude hra Kutlochy, ktorá rozpovie príbehy povestnej nitrianskej divadelnej ubytovne.





Premiéra muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť od Andrewa Lloyda Webbera a Timea Ricea je plánovaná na posledný septembrový víkend. Tvorcovia sľubujú veľkolepú multižánrovú show. Prvýkrát v dejinách nitrianskeho divadla sa diváci môžu tešiť na živý orchester, ale aj detský zbor, veľké tanečné choreografie či modernú scénografiu, ktorá využíva súčasné videomapingové technológie. „Je to muzikál, ktorý je o pozitívnom myslení a o tom, že všetko zlé sa raz na dobré obráti. To je posolstvo aj pre túto dobu, že po všetkých tých lockdownoch, uzavretiach a neúrodných rokoch príde to, čomu veríme a náš sen sa stane realitou. Myslím, že toto posolstvo je pre dnešnú dobu veľmi dôležité,“ uviedol režisér muzikálu Peter Oravec.Do konca roka 2021 chce nitrianske divadlo uviesť aj úsmevnú grotesku s prvkami kabaretu a čierneho humoru s názvom Nádej umiera posledná. Režírovať ju bude herec DAB Peter Oszlík. Inscenácia bude dramatizáciou minútových grotesiek maďarského autora Istvána Örkénya. „Ten v nich pracuje so svojským výrazným humorom, majú absurdný nádych a veľmi svojskú reflexiu človeka a sveta. Inscenácia sa zaoberá hľadaním radosti a nadhľadu v neľahkej dobe, ktorá sa vplyvom okolností stáva až absurdnou,“ povedala o pripravovanej hre jej dramaturgička Hana Launerová.

Druhú polovicu divadelnej sezóny v DAB otvorí bláznivá komédia Láska sex a dane v réžii Svetozára Sprušanského. „Inscenácia využíva prvky situačnej komédie, ktoré kombinuje aj s prvkami komédie konverzačnej. Východisková situácia spočíva v tom, že hlavný hrdina John nájde spôsob, ako využívať rôzne daňové úľavy, nie celkom korektne, ale o to vynaliezavejšie. Zrazu mu však hrozí, že jeho malé podvody odhalí daňový kontrolór, a tým ho dostane do vzťahových rébusov bizarných rozmerov,“ povedala o komédii dramaturgička Slavka Civáňová.



Tá je autorkou inscenácie s názvom Kutlochy, ktorá bude poslednou premiérou divadelnej sezóny. „Menom Kutlochy sa označovala ubytovňa DAB, ktorú divadlo využívalo na tento účel od roku 1949. Takže je neuveriteľne spätá s históriou nitrianskeho divadla a našimi osobnosťami. Táto hra by mala byť zrýchleným ohliadnutím na udalosti od 50. rokoch až po súčasnosť. Chceme predstaviť život ľudí a osobností, ktoré v týchto priestoroch žili a tvorili a zároveň prežívali obdobia, ktoré plynuli za oknami. Hru bude režírovať Natália Deáková,“ skonštatovala Civáňová.