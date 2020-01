DAC Dunajská Streda má nového kouča, tým povedie bývalý portugalský reprezentant Hélder

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Novým hlavným trénerom futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal Hélder Marino Rodrigues Cristovao. Rodák z Angoly, ktorý v minulosti reprezentoval Portugalsko, sa dohodol s účastníkom slovenskej najvyššej súťaže Fortuna ligy na spolupráci do leta 2022. Informáciu priniesol oficiálny web klubu zo Žitného ostrova.Štyridsaťosemročný kouč absolvoval najviac štartov na klubovej úrovni v Benfice Lisabon, kde v priebehu rokov 2013 - 2018 následne viedol B-mužstvo. V tomto období pracoval s viacerými talentovanými hráčmi vrátane Renata Sanchesa, Nélsona Semeda, Victora Lindelöfa, Bernarda Silvu alebo Joaa Felixa.Ako tréner pôsobil aj v portugalských tímoch Grupo Desportivo Estoril Praia, Portimonense a saudskarabských kluboch FC Al Nassr a FC Al-Ettifaq."Som veľmi šťastný za túto príležitosť. DAC je veľmi ambiciózny klub, ktorý disponuje neuveriteľnou infraštruktúrou. Nový štadión, nová akadémia, fantastickí fanúšikovia milujúci svoj klub - teší ma, že môžem byť súčasťou toho všetkého. Rád by som do života klubu priniesol niekoľko nových vecí, ktoré môžu prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju. Jednou z kľúčových úloh bude práca s mladými hráčmi a už sa neviem dočkať spoločnej práce," uviedol niekdajší obranca, ktorý bol známy pod menom Hélder.Nový tréner si so sebou do Dunajskej Stredy priviedol aj viacerých osvedčených spolupracovníkov. Jeho asistentom bude 46-ročný Srb Nikola Popovic, kondičným trénerom Portugalčan André Fonseca de Sousa a videoanalytikom jeho krajan Nuno Felipe Roda Abreu Alves. Na pozícii trénera brankárov zostal Čech Martin Raška.