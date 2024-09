DAC Dunajská Streda má nového športového riaditeľa, stal sa ním Martin Škrtel. Čo na to Trnavčania?

Škrtelova nová životná etapa

Sklamaní fanúšikovia Spartaka

19.9.2024 (SITA.sk) - Bývalý obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel sa stal novým športovým riaditeľom slovenského klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda Tridsaťdeväťročný exkapitán národného mužstva bude pôsobiť v pozícii, ktorú donedávna zastával Ukrajinec Gleb Platov.„V prvom rade sa chcem poďakovať majiteľovi a výkonnému riaditeľovi klubu za dôveru, ktorú do mňa vložili a taktiež celému klubu DAC. Idem do novej životnej etapy a som naozaj vďačný, že som dostal šancu ďalej sa profesionálne rozvíjať v tomto modernom klube,“ povedal Škrtel na webe DAC.Odchovanec Prievidze a niekdajší hráč Trenčína, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul, Basaksehiru a Trnavy by chcel na Žitnom ostrove zúročiť svoje bohaté skúsenosti z hráčskej kariéry.„Som rád, že svoje dlhoročné skúsenosti zo svetového futbalu budem odovzdávať na Slovensku. Verím, že budem pre klub prínosom a že spoločne s celým tímom dosiahneme ciele, ktoré si v Dunajskej Strede pred sezónou stanovili,“ dodal Škrtel.Na štvrtkovej tlačovej konferencii tiež poznamenal, že nikdy netajil a ani sa tajiť nebude, že je fanúšik Trnavy. "Momentálne však musím emócie oddeliť od profesionálneho života," povedal.Výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele poznamenal, že Škrtel ponúka ideálny profil na pozíciu športového riaditeľa, nakoľko do detailov pozná svet futbalu, disponuje bohatými hráčskymi skúsenosťami na najvyššej úrovni a tiež vodcovskými schopnosťami.„Do klubovej štruktúry vstupuje po uzavretí prestupového obdobia, čo je ideálne načasovanie, nakoľko mu to dáva priestor na pozorovanie a hodnotenie hráčov, mužstva a tímovej chémie bez toho, aby musel okamžite meniť množstvo vecí. Ide o nový a veľký krok v jeho kariére a ako klub sme pripravení podporiť ho tejto výzve. Prajeme mu veľa úspechov,“ skonštatoval Van Daele.Angažovanie Škrtela v štruktúrach vyvolalo zmiešané reakcie medzi priaznivcami Spartaka Trnava . Klub dokonca k celej veci vydal stanovisko na sociálnych sieťach."Milí fanúšikovia a podporovatelia FC Spartak Trnava. Náš klub si je plne vedomý sklamania, ktoré nastalo na strane fanúšikov a podporovateľov Spartaka po angažovaní veľkej osobnosti trnavského a slovenského futbalu Martina Škrtela na pozíciu športového riaditeľa v konkurenčnom klube DAC Dunajská Streda. Predstavitelia klubu vyvinuli snahu o angažovanie Martina Škrtela do klubových štruktúr, ktorá pre túto chvíľu nenašla prienik na oboch stranách. Radi by sme Martinovi touto cestou popriali všetko dobré, veľa úspechov na jeho novej profesionálnej pozícii a veríme, že sa naše cesty ešte v budúcnosti spoja," napísali predstavitelia klubu z Trnavy.