DAC nezlomil rýchly inkasovaný gól, Hyballa ďalej veril v postup

Na snímke vľavo maďarský stredopoliar Zsolt Kalmár (DAC) a vpravo Damian Dabrowski (Krakov) v odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy vo futbale Cracovia Krakov - FC DAC 1904 Dunajská Streda 18. júla 2019 v Krakove. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Krakov 19. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovej odvete na štadióne poľskej Cracovie Krakov remizovali 2:2 po predĺžení a po minulotýždňovej domácej remíze 1:1 si o tretie predkolo zahrajú proti gréckemu Atromitosu. Prvý zápas bude na programe v MOL Arene vo štvrtok 25. júla, odveta následne o týždeň neskôr v Grécku (1. augusta).Už v 2. minúte otvoril skóre portugalský útočník Cracovie Rafael Lopes, DAC však na začiatku druhého polčasu vyrovnal vďaka severoírskemu reprezentantovi do 21 rokov Connorovi Ronanovi. Duel napokon dospel do predĺženia, v ktorom v 94. minúte dostal hostí do vedenia venezuelský útočník Eric Ramirez. Na postupe DAC už nič nezmenil ani gól v 120.+2 minúte domáceho Filipa Piszczeka.Hosťami neotriasol rýchly gól, snažili sa naďalej o svoju typickú hru.uviedol kormidelník DAC Peter Hyballa.Spokojný bol aj obranca Dominik Kružliak, ktorý len nedávno prestúpil do Dunajskej Stredy z MFK Ružomberok.povedal Kružliak, ktorému chutil postup o to viac, že v prvom zápase práve po jeho vlastnom góle išla Cracovia do vedenia.Zsolt Kalmár bol ako správny kapitán oporou mužstva a aj napriek rýchlemu gólu sa spoluhráčov snažil povzbudiť.dodal.O týždeň čaká DAC grécky Atromitos, kde pôsobí maďarský brankár Balázs Megyeri. Kapitán Dunajskej Stredy sa už na svojho krajana teší.dodal Kalmár.