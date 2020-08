DAC prežíva najlepší vstup do súťaže v histórii, ozdobili ho dva parádne góly (video)

Davis nepremenil penaltu

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Štyri zápasy, štyri víťazstvá a plný počet 12 bodov. Takýmto štartom do nového ročníka Fortuna ligy sa môže pochváliť jediný tím - DAC 1904 Dunajská Streda . V sobotňajšom súboji prvého s druhým Dunajská Streda zdolala Trnavu 2:1 a prežíva najlepší vstup do najvyššej súťaže v histórii."Štvrté víťazstvo sme vo štvrtom kole ešte nikdy predtým nezaznamenali. Až teraz v súboji na ostrie noža proti Spartaku, proti ktorému sme vypredali komplet celé hľadisko," napísal oficiálny web tímu zo Žitného ostrova.Sobotňajší súboj pred 6300 divákmi v MOL Aréne rozhodli dva góly Veneuzelčana Erica Ramíreza. Oba mali prívlastok parádne.V 27. min jeho oblúčik z hranice šestnástky pristál vo vzdialenejšom rohu trnavskej bránky a v 70. min zasa volejom na dlhú nohu umne preloboval trnavského kapitána Dobrivoja Rusova . A to ešte domáci Eric Davis v 64. min nepremenil pokutový kop.Jediný presný zásah hostí zaznamenal na sklonku prvého polčasu Erik Pačinda po ideálnom vysunutí legionára z Pobrežia Slonoviny Yanna Michaela Yaa."Vedenia sme sa ujali po góle z ničoho nič. V Nemecku tomu hovoríme gól po nedeľnej strele. Videl som u Ramíreza, že sa snaží, tvrdo na sebe pracuje, a preto si gól zaslúžil. Po prvom polčase som nebol šťastný z výkonu mojich hráčov. Hrali sme dlhé lopty, čo nie je náš štýl. V druhej polovici stretnutia sme to už zmenili. Začali sme hrať náš futbal. Vytvárali sme si šance a hrali sme štýlom, ktorý je nám vlastný. Aj po penalte sme išli za víťazstvom a nakoniec sme ho aj zaslúžene dosiahli," komentoval tréner DAC Dunajská Streda Bernd Storck na klubovom webe.Tréner hostí Marián Šarmír na pozápasovej tlačovke vyzdvihol výkon svojich zverencov v prvom polčase: "Súperovi sme narobili viaceré problémy. Donútili sme ho nakopávať dlhé lopty dopredu, kde sme ich zbierali. Po vyložených šanciach sa však DAC zaslúžene ujal vedenia. Podarilo sa nám ale vyrovnať na 1:1. V druhom polčase už naša aktivita opadla. Za výkon a organizáciu musím svojich hráčov pochváliť. Dunajská Streda má skvelých hráčov, skvelého trénera a je vidieť, že tam nastal progres," povedal Šarmír.Jeho zverenci zostali v tabuľke na druhom mieste s 5-bodovým mankom na Dunajskú Stredu, ale iba bod pred majstrovským Slovanom Bratislava . Jeho domáci zápas so Senicou odložili pre prítomnosť koronavírusu v tíme belasých.Prvé víťazstvo v novej sezóne v sobotu dosiahli hráči FK Pohronie a odniesol si to vicemajster zo Žiliny.Klub zo Žiaru nad Hronom zvíťazil 2:1 po zásahu mladého, iba 18-ročného Gambijčana Alieoua Faderu zo 61. min. Pohronie je po novom v tabuľke na 6. mieste, iba bod za štvrtou Žilinou."Sme šťastní, že sme to zvládli. Kľúčové bolo, že nás nepoložil vyrovnávajúci gól súpera na 1:1 a išli sme za druhým gólom. Celkovo to bol zápas s množstvom šancí, ktorý sa musel divákom páčiť," povedal útočník víťazného tímu Patrik Blahut, jeho reakciu sprostredkoval facebook FK Pohronie.