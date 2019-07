Daily Telegraph: Britská vláda pripravuje možné sankcie voči Iránu

Britský šéf diplomacie Jeremy Hunt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/New York 21. júla (TASR) - Britskí ministri pripravujú plány zamerané na uvalenie sankcií na Irán v dôsledku toho, že zadržal v Perzskom zálive ropný tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou. Informoval o tom britský denník Daily Telegraph.Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt by mal podľa očakávaní už v nedeľu oznámiť diplomatické a ekonomické opatrenia v reakcii na incident, zahŕňajúce možné zmrazenie majetku, vyplýva zo správy.Londýn by mohol naliehať na OSN a Európsku úniu, aby opätovne zaviedli sankcie voči Iránu, odvolané v roku 2016 po dohode o iránskom jadrovom programe, uviedol tiež Telegraph v sobotu večer na svojej webovej stránke.Británia v sobotu Bezpečnostnej rade OSN oznámila, že iránske sily zastavili tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou v teritoriálnych vodách Ománu, a označila to zaPodľa listu britského zastupiteľstva pri OSN táto loď chcela v súlade s medzinárodným právom preplávať cezv čom jej nemôže nikto brániť. List zaslali aj generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi.Piatkové zadržanie tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny, píše Reuters.Incident prichádza po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.uvádza sa v zmienenom liste.Británia vyzvala Irán, aby tanker Stena Impero prepustil, a Bezpečnostnú radu OSN informovala, že pracuje na vyriešení záležitosti diplomatickými prostriedkami.