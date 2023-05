Dajte si pozor: Hemoroidy môžu spočiatku pôsobiť bezpríznakovo

Hlavným prejavom hemoroidov je svrbenie, pálenie a bolesť v oblasti konečníka. "Spočiatku môžu pôsobiť bezpríznakovo, ale neskôr sa môže objaviť hemoroidálny atak, ktorý je sprevádzaný zápalom, krvácaním, ale aj hnisaním so sprievodným pocitom bolesti," upozornil gastroenterológ Radovan Juríček. Radí, aby ľudia v prípade krvácania neodkladali návštevu lekára, ktorý ochorenie správne identifikuje, vylúči rakovinu a prípadne zamedzí pokročilému štádiu.





"Mnohí pacienti sa obávajú, že sa im hemoroidy takpovediac ´zvrhnú´. Na rakovinu sa zvrhávajú spočiatku nezhubné útvary, ktoré sa nazývajú polypy. Tie treba odstrániť včas v rámci prevencie zhubnej choroby. Vhodné je však riešiť včas aj problém s hemoroidmi. Ich posledné štádium je totiž veľmi bolestivé a prináša so sebou mnoho komplikácií," povedal Juríček. Hemoroidy nezmiznú, ale správnou liečbou, starostlivosťou a hygienou nerobia pacientovi starosti.Zvyčajne prvým aj najčastejším príznakom hemoroidov, ktoré môžu byť vonkajšie alebo vnútorné, je krvácanie. "Počas hygieny môže pacient spozorovať jasnočervené krvácanie, ktoré je reakciou na mechanické dráždenie. To napríklad zapríčiní nesprávna manipulácia s toaletným papierom. Okrem toho môže dôjsť k chemickému podráždeniu, keď pacient v rámci hygieny používa parfumované mydlá, utierky, ale i toaletný papier," vysvetlil gastroenterológ.Medzi preventívne a režimové opatrenia patrí podľa jeho slov zmena životného štýlu. Ozrejmil, že svižná chôdza 20 až 30 minút denne povzbudí činnosť čriev. Naopak, intenzívne silové cvičenia môžu stav hemoroidov zhoršiť. Dôležité je aj dodržiavanie pitného režimu a úprava stravy. "Zaraďte do svojho jedálneho lístka potraviny s obsahom vlákniny, nielen ovocie a zeleninu v surovom stave, ale aj mandle, semienka chia, ovos, strukoviny a iné. Prísun vlákniny prospeje vašim črevám a zmäkčením stolice vás ochráni aj pred zápchou," odporúča Juríček.Radí dbať aj na hygienu konečníka a v prípade, že nie je možnosť sa umyť, použiť vlhčené obrúsky. Vhodné sú podľa neho aj sedacie kúpele. Pripomína tiež potrebu vhodne zvolenej spodnej bielizne. "Perte spodnú bielizeň minimálne pri 60 stupňoch Celzia, optimálne ju aj žehlite a podľa možnosti spite bez spodnej časti pyžama," uzavrel.