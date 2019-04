Dalajlámu by po preliečení mali z nemocnice prepustiť v piatok

Dalajláma, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí/Dharamsala 11. apríla (TASR) - Tibetský duchovný vodca dalajláma sa už takmer zotavil z infekcie v oblasti hrudníka a pravdepodobne čoskoro opustí nemocnicu v Naí Dillí. S odvolaním sa na predstaviteľa Tibetu o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.Osemdesiattriročného dalajlámu hospitalizovali v utorok v súkromnej nemocnici v Naí Dillí pre mierny zápal pľúc.Dalajláma sa už takmer zotavil a jeho stav je "99 percent v poriadku", povedal pre DPA hovorca Tändzin Taklha.dodal s tým, že pred návratom do Dharamsaly zotrvá v Naí Dillí niekoľko dní.V indickej tlači sa cez týždeň s odvolaním sa na policajné zdroje objavila správa, že dalajláma Tändzin Gjamccho, ktorý žije už 60 rokov v exile a sídli v meste Dharamsala v severoindickom zväzovom štáte Himáčalpradéš, pricestoval do Naí Dillí letecky v utorok ráno.Aj keď je exilový duchovný vodca Tibeťanov aj naďalej veľmi obľúbeným hosťom a rečníkom na konferenciách, svoje verejné vystupovanie obmedzil a od roku 2016 sa nestretol so žiadnym svetovým lídrom.Minulý týždeň dalajláma vystúpil na konferencii pedagógov a študentov v Naí Dillí. V odpovedi na otázku týkajúcu sa budúcnosti Tibetu v rámci Číny dalajláma zopakoval, že nechce pre Tibet nezávislosť, ale uprednostňuje "znovuzjednotenie" s Čínou za vzájomne prijateľných podmienok.