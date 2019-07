DALI SI DO NOSA: Opité dôchodkyne spôsobili dve dopravné nehody

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. júla (TASR) – Bratislavskí policajti zaznamenali koncom uplynulého týždňa dve dopravné nehody. Pod obidve sa podpísalo požitie alkoholu a v obidvoch prípadoch figurovali dôchodkyne. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Prvá nehoda sa stala popoludní na parkovisku na Šándorovej ulici, keď sa 67-ročná vodička nevenovala plne vedeniu vozidla a narazila do dvoch zaparkovaných vozidiel. Do tretieho vozidla narazila pri cúvaní. Polícia ju následne zastavila na Exnárovej ulici. Dychová skúška preukázala 1,69 promile, alkohol potvrdila aj opakovaná dychová skúška.K druhej dopravnej nehode došlo v ten istý deň neskôr na Tomášikovej ulici. Pred križovatkou s Ružinovskou ulicou narazila 68-ročná vodička do vozidla stojaceho pred ňou. Dychovou skúškou bolo vodičke namerané 1,4 promile.doplnil Szeiff.