Dalibora Dvorského draftuje podľa expertov Washington alebo St. Louis, Samuel Honzek by mohol ísť do Calgary

9.5.2023 (SITA.sk) - Krátko po pondelkovej draftovej lotérii zverejnili viacerí hokejoví experti svoje predpovede ohľadom prvého kola júnového draftu nováčikov do zámorskej NHL.Redaktori oficiálneho webu profiligy Adam Kimelman a Mike Morreale odhadli mená hráčov na prvých 16 miestach a obaja zaradili do prvej desiatky slovenského útočníka Dalibora Dvorského . Jeden z nich si spomenul aj na Samuela Honzeka Sedemnásťročný center Dvorský skončí podľa Morrealeho v tíme Washington Capitals , ktorému patrí voľba z ôsmeho miesta."Je dobrý korčuliar, skvelý s pukom na hokejke, má dobré hokejové videnie a dokáže si pokryť puk. Zvláda súboje v rohoch klziska a svoj talent ukazuje aj na malom priestore. Očakáva sa, že bude štvrtý Slovák draftovaný v prvom kole za ostatné dva roky," napísal Morreale o Zvolenčanovi, ktorý hráva za švédsky klub AIK Štokholm.Ak sa jeho predpoveď naplní, Dvorský sa stretne v jednom tíme s obrancom Martinom Fehérvárym . Kimelman zaradil Dvorského o dve priečky nižšie na desiatu, z ktorej by si ho podľa výsledkov lotérie vybral tím St. Louis Blues "Má fyzické parametre aj talent na pozíciu centra, ale mohol by sa udomácniť aj na krídle. Kdekoľvek bude hrať, Blues budú za neho radi. Je totiž veľmi inteligentný hráč s naozaj dobrou strelou, na ktorej vyslanie nepotrebuje veľa priestoru," myslí si Kimelman o Dvorskom.Tomu rôzni zámorskí experti predpovedajú pozície päť až jedenásť, vybrať by si ho mohli aj tímy Arizona Coyotes Detroit Red Wings či Vancouver Canucks Osemnásťročný krídelník Honzek by mal doplniť Dvorského v prvom kole draftu, podľa Kimelmana sa dokonca ocitne na 16. pozícii a vyberie si ho klub Calgary Flames . V takom prípade by mohol byť spoluhráčom útočníka Adama Ružičku "V jeho prvej sezóne vo WHL vyčnieval hokejovou inteligenciou a silou. Dokáže sa presadiť z protiútokov a využiť svoju robustnú postavu na to, aby odstavil súperových obrancov a získal tým čas na vyslanie svojej rýchlej a tvrdej strely," zhodnotil Kimelman hráča tímu Vancouver Giants z kanadskej juniorskej WHL.