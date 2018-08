Dalič zrejme zostane na lavičke chorvátskej futbalovej reprezentácie

Zlatko Dalič (v bielej košeli). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 9. augusta (TASR) - Zlatko Dalič s najväčšou pravdepodobnosťou zostane trénerom futbalovej reprezentácie Chorvátska. Na tohtoročných MS v Rusku ju priviedol až do finále, kde jeho zverenci prehrali s Francúzskom 2:4.Dalič sa stretol so šéfom Chorvátskeho futbalového zväzu Davorom Šukerom a rozprávali sa spolu o jeho zotrvaní na lavičke národného tímu.povedal po rokovaní Dalič, podľa ktorého so Šukerom vyriešili všetky problematické otázky. Médiá predtým avizovali možný odchod Daliča pre nezrovnalosti so zväzom, pripomenula agentúra AP. Trénerom Chorvátska je od októbra 2017.